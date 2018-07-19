В Петербурге ищут подрядчика на ремонт девяти километров Парашютной улицы за 38,2 миллиона рублей

Дирекция транспортного строительства (подведомственна комитету по развитию транспортной инфраструктуры Смольного) разыскивает подрядчика, который проведет первый этап капитального ремонта Парашютной улицы в Приморском районе Петербурга. За асфальт и благоустройство власти готовы заплатить 38,2 млн рублей.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте государственных закупок. Согласно опубликованным документам, в перечень работ входит не только дорожное полотно, но и устройство наружного освещения, ремонт дождевой канализации, а также озеленение и благоустройство территорий. Срок исполнения – не позднее 30 ноября 2020 года. Подрядчика закупочная комиссия должна выбрать 20 августа.

Всего на Парашютную улицу, согласно адресной программе на 2018-2020 годы, предполагается потратить 372 млн рублей.