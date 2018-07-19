Работавший на господрядах «Водоканалстрой» обыскивают в Петербурге по делу о пропавших 800 млн рублей

В Петербурге проходят обыски у крупнейшей строительной компании в области коммунального хозяйства «Водоканалстрой». В офисе ищут следы незаконно обналиченных денег.

Как стало известно «Фонтанке», в офисе компании на Днепропетровской улице следователи и оперативники работают с утра 19 июля. Обыск связан с уголовным делом по 172-й статье УК «Незаконная банковская деятельность». По версии следствия, «Водоканалстрой» пользовался услугами теневых банкиров, выведя со своих счетов около 800 млн рублей.

Компания создана в 1988 году, специализировалась на строительстве сооружений коммунального хозяйства и капремонте инженерных сетей. Совет директоров возглавлял известный предприниматель Владимир Агиян. С апреля 2018-го фирма проходит процедуру ликвидации. По состоянию на 2016 год ее выручка от продажи превышала 560 млн рублей.

«Водоканалстрой» сотрудничал с крупными городскими организациями. В 2015 году Водоканал заключил с ним контрактов на 1,5 млрд рублей. Крупнейший в мире добытчик алмазов «Алроса» за 1,3 млрд рублей заказал компании Агияна строительство инновационного центра «Буревестник» в особой экономической зоне Петербурга. Сдать объект должны были в прошлом году.

В 2014-м управление судебного департамента Петербурга заказало «Водоканалстрою» строительство нового здания Московского районного суда на Дунайском проспекте. Из 1,3 млрд рублей генподрядчику выплатили 815 млн, в 2017-м контракт расторгли.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение осуществляет «банковский» отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.

По версии следствия, «Водоканалспецстрой» пользовался услугами «обнальной» группы во главе с двумя предпринимателями по прозвищам Леша-Мерседес – Алексеем Араштаевым и Алексеем Ильинским, они же учредители «Василеостровской пивоварни». Их планировали задержать в декабре 2016 года, но Ильинский и еще один подозреваемый уехали за границу. Под следствием находится Араштаев с двумя предполагаемыми соучастниками.

Владимир Агиян упоминался в качестве щедрого спонсора Санкт-Петербургской епархии, он активно жертвовал на восстановление Александро-Невской лавры.