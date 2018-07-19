Президент РФ сообщил дипломатам о серьезном риске обострения ситуации в Донбассе

О серьезных рисках обострения ситуации в Донбассе сообщил на встрече с дипломатами президент России Владимир Путин. 19 июля глава государства в Москве провел совещание послов и постоянных представителей РФ в международных организациях.

«Серьёзные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», – отметил Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По мнению национального лидера, в Донбассе «раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договорённостями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути».

«Исходим из того, что Минский комплекс мер остаётся реальной основой для политического урегулирования этой кризисной ситуации», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО 11 июля представители стран альянса обвинили Москву в военных провокациях и «безответственной риторике». «Россия оспаривает основанный на правилах международный порядок, дестабилизируя Украину, в том числе путем незаконной аннексии Крыма...» – говорится в резолюции саммита.