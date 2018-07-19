Путин: У «Северного потока — 2» нет двойного дна и политической подоплеки
Россия должна развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на все трудности, связанные в том числе с санкциями. Об этом 19 июля на встрече с российскими послами заявил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что «у нас с ЕС много пересекающихся экономических интересов». Путин напомнил, что между Европой и Россией десятилетиями складывалась «общая транспортная и энергетическая инфраструктура».
«Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая и «Северный поток — 2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплёки и какого-либо двойного дна», — заявил Путин.
Напомним, сегодня, 19 июля, в конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Американские конгрессмены считают, что «российская энергетическая стратегия вредит энергетическому рынку Европы», а ресурсы нужно закупать у союзников.
Справка:
В рамках проекта «Северный поток – 2» предполагается проложить две газовые нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он протянется более чем на 1200 километров от Ленинградской области по дну Балтийского моря до территории Германии. Весной 2017 года Nord Stream 2 AG подписала соглашения о финансировании с европейскими компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, которые обеспечат половину от общей стоимости проекта. Три основных партнера – Германия, Финляндия и Швеция – уже выдали разрешение на строительство.