Путин: У «Северного потока — 2» нет двойного дна и политической подоплеки

Россия должна развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на все трудности, связанные в том числе с санкциями. Об этом 19 июля на встрече с российскими послами заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что «у нас с ЕС много пересекающихся экономических интересов». Путин напомнил, что между Европой и Россией десятилетиями складывалась «общая транспортная и энергетическая инфраструктура».

«Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая и «Северный поток — 2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплёки и какого-либо двойного дна», — заявил Путин.

Напомним, сегодня, 19 июля, в конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Американские конгрессмены считают, что «российская энергетическая стратегия вредит энергетическому рынку Европы», а ресурсы нужно закупать у союзников.