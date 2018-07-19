Тува ищет источник отравления шавермой в соседних регионах

В поисках причины отравления 160 человек шавермой тувинский Роспотребнадзор грешит на курицу. Ведомство просит о проверке коллег из других регионов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС 19 июля. Роспотребнадзор Тувы разослал информационные письма в другие регионы. Источник инфекции ищут в курице, которую в республику привезли из соседних Хакасии и Красноярского края, еще одно письмо отправлено в Воронеж. Хакасский Роспотребнадзор уже начал проверку.

На сегодняшний день за медицинской помощью обратились уже 160 человек, обедавших в ларьке «Шаверма» на площади Арата в Кызыле. 80 из них в больнице, 16 – в стабильно тяжелом состоянии.

Кишечная инфекция стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей»). Заведение, напомним, уже закрыто, хотя свои двери для посетителей оно распахнуло только в конце прошлого месяца.