Лидер «Единой России» в ЗакСе Петербурга хочет финансировать НКО, защищающие детей от опасности в Интернете

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил поддержать некоммерческие организации, защищающие детей от опасной информации в Интернете. Соответствующий законопроект он внес в городской парламент.

«В Интернете, и прежде всего в социальных сетях, достаточно широко распространены опасные для подростков практики. Это и сообщества для поиска "вписок", и так называемые "группы смерти", пропаганда маргинальных субкультур и азартные игры. Подростки склонны рассказывать о себе в соцсетях больше, чем стоило бы, и зачастую перебарщивают с откровенностью. Этим пользуются злоумышленники, что впоследствии оборачивается травлей, шантажом и настойчивым преследованием», – объяснил единоросс. По его словам, при отсутствии «родительского контроля» дети могут попасть в ловушки социальных сетей.

«Мы должны поддержать организации, которые противодействуют обороту в Интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей», – добавил он. На вопрос «Фонтанки», есть ли такие организации, он подчеркнул, что их немного именно из-за того, что нет поддержки со стороны бюджета.

Действующий закон Санкт-Петербурга предполагает субсидии для социально ориентированных НКО, а также консультации, имущественную, информационную и организационную поддержку, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. На текущий момент НКО, занимающиеся интернет-безопасностью, не входят в перечень тех, которые могут пользоваться господдержкой.