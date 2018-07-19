Поможем Полине Шакировой удержать позиции в мировом рейтинге среди теннисистов на колясках

Петербургская теннисистка с инвалидностью Полина Шакирова в начале августа должна выступать на международных соревнованиях, которые пройдут в Бельгии. Однако поездка под вопросом – у спортсменки нет средств на оплату стартовых взносов и проживание, хотя сумма не очень большая – чуть больше 50 тысяч рублей.

1 августа в Бельгии стартует международный турнир по теннису на колясках. Он продлится пять дней. Следом за ним там же пройдут еще одни соревнования среди теннисистов на колясках. Петербург должна представлять Полина Шакирова. Для спортсменки эти турниры очень важны – это шанс получить дополнительные рейтинговые очки, которые открывают дорогу на чемпионат Европы и Паралимпийские игры.

Полина занимается теннисом с 2009 года. Можно сбиться со счета, подсчитывая награды 23-летней теннисистки. Сегодня она занимает 35 место в мировом рейтинге ITF (Всемирной федерации тенниса) в парном разряде, и 59 – в одиночном.

Для того, чтобы удержать позиции в мировом рейтинге, нужно участвовать не менее, чем в 8 международных турнирах в год. В 2018-м Полина уже успела стать серебряным призером командного чемпионата Европы, но вот сыграть на «рейтинг» за этот год удалось только дважды. Не сыграть ничего сейчас – означает забыть о рейтинговой таблице.

Билеты в Бельгию и обратно у Полины уже на руках – с их приобретением помог частный жертвователь, рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ». Для того чтобы поездка была наиболее бюджетной, спортсменка не станет возвращаться домой в перерывах между соревнованиями. Более того, в Бельгию она поедет одна. Без сопровождения и тренера. Но денег на уплату стартовых взносов и проживание у спортсменки нет. Для этого необходимо 52 160 рублей.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать Полину. До начала соревнований осталось меньше двух недель.

Помочь спортсменке можно на платформе «Планета.ру» или связавшись с сотрудниками фонда по тел. (812) 983 72 21, почта: info@fondopora.ru.