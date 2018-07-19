Банк России впервые рассказал о поддельных двухтысячных купюрах

Шестнадцать поддельных купюр номиналом 2000 рублей выявил Банк России во втором квартале 2018 года. Данные о подобных фальшивках упоминаются впервые.

Как сообщает 19 июля сайт ЦБ, чаще всего в России по-прежнему подделывают пятитысячные банкноты, за второй квартал выявлено 6825 таких фальшивок. На втором месте — тысячерублёвки, их пытались "нарисовать" 2338 раз. Липовых 2000-рублевок нашли 16. О подделках 200-рублёвых банкнот, которые вошли в обращение вместе с двухтысячными, ЦБ не упоминает.

Фото: Читательница "Фонтанки" Кристина

Двухтысячная банкнота с изображениями космодрома Восточный и моста на остров Русский была представлена в октябре 2017 года. Тогда же вошла в обращение и «крымская» банкнота номиналом 200 рублей с затопленными кораблями и видом на Херсонес Таврический. Позже председатель Банка России Эльвира Набиуллина лично поучаствовала в продвижении новых купюр, для чего снялась в специальном клипе.