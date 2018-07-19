Трамп пошутил про Третью мировую из-за «агрессивных и сильных черногорцев». Некоторые восприняли это всерьез

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News 19 июля высказал предположение, что Третья мировая война может начаться из-за Черногории. Он отреагировал на слова журналиста в шутку, но некоторые мировые СМИ восприняли это всерьез.

В ходе интервью ведущий Такер Карлсон заинтересовался принципом коллективной обороны НАТО, согласно которому атака на одну из стран альянса заставляет союзников присоединиться к военным действиям. Журналист спросил, почему его сын должен сражаться, например, за Черногорию. В ответ Трамп заявил: «Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и — поздравляю! — началась Третья мировая война!» Президент США уточнил, что именно из-за подобной гипотетической опасности он требовал увеличения вклада европейских государств в бюджет НАТО (европейцы на это согласились).

Премьер-министр Черногории Душко Маркович уже прокомментировал слова Трампа. Он подчеркнул, что речь шла о необходимости финансирования альянса, а черногорцев американский лидер просто своеобразно похвалил. «Он ответил на вопрос, сказав, что черногорский народ смелый и что он не хочет, чтобы граждане США участвовали в боевых действиях и погибали за другие государства-члены НАТО»,— заявил Маркович.