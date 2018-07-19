Продажи финского Fortum в РФ снизились, курс рубля «съел» 18 млн евро
Продажи финского энергетического концерна Fortum в России за первое полугодие 2018 года сократились на 4%, до 565 млн евро. Об этом сообщается в финансовом отчёте компании.
В то же время на 24% по сравнению с январём — июнем 2017-го упала операционная прибыль, до 142 млн евро. Во втором квартале падение составило 30%, что частично объясняется ослаблением рубля. Потери от ухудшения обменного курса Fortum оценил в 18 млн евро.
В компании напомнили, что 26 июня Fortum закрыл сделку по покупке акций компании Uniper и стал её мажоритарным владельцем с долей в 47,35%.
Справка:
Основные активы ОАО «Фортум» в России — доля в петербургской ТГК-1 (29%), а также восемь теплоэлектростанций в Челябинской и Тюменской областях. В результате покупки немецкой компании Uniper, которой в России принадлежит ПАО «Юнипро», «Фортум» стал самым крупным иностранным энергетическим предприятием в РФ.
Согласно исследованию «Фонтанки», Fortum занимает первую строчку по объёму инвестиций в Россию и размеру выручки среди финских компаний. В 2017 году выручка «Фортум» составила 1,1 млрд евро.
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