Продажи финского Fortum в РФ снизились, курс рубля «съел» 18 млн евро

Продажи финского энергетического концерна Fortum в России за первое полугодие 2018 года сократились на 4%, до 565 млн евро. Об этом сообщается в финансовом отчёте компании.

В то же время на 24% по сравнению с январём — июнем 2017-го упала операционная прибыль, до 142 млн евро. Во втором квартале падение составило 30%, что частично объясняется ослаблением рубля. Потери от ухудшения обменного курса Fortum оценил в 18 млн евро.

В компании напомнили, что 26 июня Fortum закрыл сделку по покупке акций компании Uniper и стал её мажоритарным владельцем с долей в 47,35%.