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19.07.2018 13:50
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Дорога раздора. Сможет ли «Новое Мурино» поссорить Петербург и Ленобласть

Спор о легализации дороги ЖК «Новое Мурино» из местечкового и районного вышел на межрегиональный уровень. За 200 метров асфальта вступился вице-губернатор Ленобласти, ему противостоят комитеты Смольного.

Дорога раздора. Сможет ли «Новое Мурино» поссорить Петербург и Ленобласть

Читатель "Фонтанки"

Участок земли, через который небрежной линией проходит так необходимая новомуринцам дорога, находится на территории Петербурга, и, казалось бы, не может не возникнуть вопроса: «Кто здесь главный?». Сразу несколько городских комитетов и «Фонтанке», и местным жителям дают однозначную информацию: дороги здесь быть не может. Тем не менее областной вице-губернатор Москвин говорит о том, что нашел поддержку у одного городского ведомства, и продолжает настаивать: до конца сезона обитателей жилого комплекса в Ленобласти законно подключат к дорогам Петербурга.

Асфальтированный проезд у ЖК «Новое Мурино» появился накануне «Прямой линии» с президентом Путиным, он позволил новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, минуя забитое Токсовское шоссе. Спасительный для новомуринцев перешеек не полюбился жителям другого комплекса, «Новая Охта», они убеждены, что он представляет угрозу для их детей и, к тому же, провоцирует утренние пробки.  

В конфликт вмешались местные власти. Глава Красногвардейского района однозначно заявил, что дорогу в «Новом Мурино» демонтируют.

Через сутки вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин уточнил, что выезд для новомуринцев все-таки сделают, просто немного в другом месте. Два комитета по архитектуре совместно уточнят документы территориального планирования двух регионов. Совместно же власти определят окончательную трассировку дороги, которая, скорее всего, немного изменится, и до конца сезона застройщик приведет её в нормативный вид. 19 июля актуальность этой информации корреспонденту «Фонтанки» подтвердили в пресс-службе Москвина.

Между тем жители «Новой Охты» собрали внушительную коллекцию ответов из городских комитетов, где сообщается, что никакого проезда от ЖК «Новое Мурино» к Муринской дороге быть не может. В распоряжении «Фонтанки» есть соответствующие бумаги из комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по благоустройству, комитета имущественных отношений, а также от вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Все они как один сообщают, что незаконный выезд из «Нового Мурино» затрагивает территории трех земельных участков, на одном из которых должна быть построена школа. Именно из-за будущего учебного заведения нельзя строить здесь дорогу — нарушение норм СанПиН.

В своих ответах петербургские комитеты вспоминают также постановление администрации муниципального образования «Муринское поселение», согласно которому подключение юго-восточной части поселка к дорожной сети Петербурга не предусмотрено.

Как сообщается в ответе, подписанном первым зампредом комитета по благоустройству Сергеем Малининым, незаконный проезд планируется уничтожить до 31 июля 2018 года. Другой срок в своем ответе указал вице-губернатор Бондаренко. По его данным, дорогу демонтируют до 3 августа.

В комитете по градостроительству и архитектуре также высказались насчет совместной работы с коллегами из Ленобласти: никаких бумаг не получали, никакого рассмотрения не ведется, а действующий проект планировки территорий не предполагает дороги, а значит, её там не будет. Актуальность информации дополнительно подтвердили в петербургском комитете по градостроительству и архитектуре.

«Нам известна позиция КГА, который хотел бы заблокировать все подключения дорог ЛО к городским, но вместе с тем есть позиция правительства Санкт-Петербурга, и в частности комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Она заключается в том, что в данном месте будет обеспеченно движение транспорта. Будет это дорога или внутриквартальный проезд, я пока сказать не могу, но он будет. И застройщик должен согласовать его и выполнить до конца года», – сообщил вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин.

По информации собеседника «Фонтанки», который присутствовал на нескольких совещаниях, посвященных незаконному выезду из «Нового Мурино», представители компании-подрядчика, которые будут демонтировать дорогу, настояли на том, чтобы в этот момент на объекте дежурила полиция.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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