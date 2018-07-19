Милонов объяснил, почему не смог проголосовать за пенсионную реформу

Петербургский единоросс Виталий Милонов пропустил заседание Государственной думы, на котором в первом чтении утвердили законопроект о повышении пенсионного возраста. Всего из фракции «Единой России» отсутствовали 19 июля по разным причинам 8 человек.

Как объяснил «Фонтанке» Милонов, он давно запланировал отпуск именно на это время. С ответом о том, проголосовал бы он за повышение пенсионного возраста, он долго тянул, в итоге сославшись на решение фракции «Единой России», которая закон поддержала. «Я поддерживаю комплексные изменения, которые приведут к росту пенсий россиян», – добавил он.

Отметим, что, по информации «Фонтанки», единоросс Сергей Железняк отсутствовал по другой причине – он категорически отказался голосовать «за» повышение возраста выхода на пенсию. Уточнить позицию депутата нашему изданию не удалось – он не взял трубку.

Также против повышения пенсионного возраста проголосовала депутат Наталья Поклонская. По информации ее однопартийцев, при обсуждении проекта закона она выступала резко против него.

Отметим, что в первом чтении за пенсионную реформу проголосовали 328 депутатов, против — 104. КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР реформу не поддержали.