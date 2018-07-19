В родильные дома к ВИЧ-положительным женщинам пришла «Равная поддержка»

Ассоциация «Е.В.А.» начала проект «Равная поддержка» – помощь равного консультанта беременным ВИЧ-положительным и женщинам с детьми до трех лет.

Сейчас проект реализуется в Больнице им. Боткина на отделении, куда поступают ВИЧ-положительные женщины на сохранение беременные и где принимают роды, а также на отделении обсервации Роддома №16, куда привозят рожать тех женщин, которые либо вообще не состояли на учете по беременности и родам, либо, зная о своем ВИЧ-статусе, не принимали терапию.

Также начата работа в Ленинградской области в больнице Тосно. Планируется, что «Равная поддержка» скоро придет в Гатчину и во Всеволожск.

Руководит проектом равный консультант Наталья Сухова, ездит в стационары ее коллега Ольга Еремеева: каждому стационару отведен целый рабочий день, женщины могут спокойно рассказать о своих проблемах, получить поддержку и совет. Также пять дней в неделю, кроме выходных, осуществляются online-консультации и консультации по телефону.

Консультант говорит с женщинами о разных вещах: приеме АРВТ-терапии, беременности и родах, может дать ответ, куда отправиться матери и ребенку, если после больницы в силу разных причин, в том числе и из-за домашнего насилия, женщине некуда пойти. Также консультант подробно рассказывает о социальных льготах – как оформить то или иное пособие, например. Очень важен эмоциональный контакт – женщинам нередко легче рассказать о своих проблемах именно равному консультанту – тоже ВИЧ-положительной женщине, которая сама прошла весь этот путь раньше.

Проект только начал работу, но уже помог 12 женщинам.

Кроме того, существует серьезная проблема с ВИЧ-отрицательницами, которые отказываются принимать терапию во время беременности и в родах, после родов кормят младенцев грудью, что невероятно увеличивает риск заражения новорожденного ВИЧ-инфекцией. С этими женщинами сами медики просят побеседовать равного консультанта.

Кстати, медицинское сообщество оценило проект – врачи считают, что он поможет удержать приверженность к лечению, убедит женщин серьезнее относиться к своему здоровью и здоровью будущих детей.

Планируется, что скоро «Равная поддержка» будет осуществлять посещение женщин, выписавшихся из роддома, на дому – помогать в уходе за младенцами.

«Равная поддержка» осуществляется благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Аналогичный проект «Здоровая мама – здоровый ребенок» проводился ранее Ассоциацией «Е.В.А» совместно с центрами СПИД и родильными домами в Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке и Тюмени в 2015-2017 годах при финансовой поддержке MAC AIDS FUND.