Водителя перемолотой под Сертолово «девятки» до больницы не довезли

Авария с развороченной «девяткой» на Выборгском шоссе около Сертолово оказалась смертельной.

Как стало известно «Фонтанке», «Скания» с прицепом и ВАЗ-2109 столкнулись 19 июля в 11:17 на 25-м километре дороги Парголово – Огоньки. В «Ладе» ехал мужчина 1960 года рождения.

Очевидцы заметили, что его ещё живого уносили в приехавшую на место скорую. По нашим данным, он скончался.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» эти сведения подтверждают: «Водитель по дороге в больницу умер».