Происшествия
Водителя перемолотой под Сертолово «девятки» до больницы не довезли
Авария с развороченной «девяткой» на Выборгском шоссе около Сертолово оказалась смертельной.
Как стало известно «Фонтанке», «Скания» с прицепом и ВАЗ-2109 столкнулись 19 июля в 11:17 на 25-м километре дороги Парголово – Огоньки. В «Ладе» ехал мужчина 1960 года рождения.
Очевидцы заметили, что его ещё живого уносили в приехавшую на место скорую. По нашим данным, он скончался.
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» эти сведения подтверждают: «Водитель по дороге в больницу умер».