На Авиаконструкторов из горящей квартиры спасли двоих

Вырывающееся с балкона пламя в многоэтажке Приморского района Петербурга заметили горожане днём 19 июля. Огонь охватил трёхкомнатную квартиру на седьмом этаже.

Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по городу, сообщение о возгорании в доме 19 по проспекту Авиаконструкторов поступило в 11:53.

Фото: охранная группа «Титан»

Из горящей квартиры пожарные спасли двоих пострадавших, а из соседних – эвакуировали пять человек.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что в комнате якобы остался заблокированным ребёнок. В МЧС данную информацию не подтвердили.

К 12:35 пожар локализовали.

В квартире выгорело 17 квадратных метров и балкон, также от огня пострадали балконы, расположенные на восьмом и девятом этажах. В соседнем подъезде в электрощитовых с первого по третий этаж случилось короткое замыкание.