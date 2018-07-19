Володин: Поправки к закону о повышении пенсионного возраста будут собирать до 24 сентября

Госдума будет собирать поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста до 24 сентября. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании ГД 19 июля. Документ планируется принять в первом чтении, но это лишь общая концепция: детали народные избранники готовы обсуждать.

«Вчера комитет [по труду, социальной политике и делам ветеранов] принял решение о продлении срока обсуждения и представления поправок с 18 августа до 24 сентября», – сказал Володин.

Если депутаты сегодня примут закон в первом чтении (а это, вероятно, произойдет), дальше начнется масштабное обсуждение инициативы. В Госдуме уверяют, что предложения по доработке соберут и представят в виде поправок ко второму чтению.

Нижняя палата парламента не поддержала предложение вынести законопроект о пенсионной реформе на всенародное обсуждение. По словам Володина, документ опубликован на сайте Госдумы, с ним каждый может ознакомиться.

Напомним, закон предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). За закон выступает ЕР, против – КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.