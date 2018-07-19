Setl City оценила экологическую безопасность своих стройплощадок

Setl City

Специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологии Setl City оценили внешний вид и чистоту строительных площадок компании.

По итогам выездной проверки был составлен рейтинг лучших объектов компании. Самыми экологически безопасными признаны стройплощадки ЖК «Петровский. Квартал на воде», «Облака на Лесной» и последних очередей ЖК «GreenЛандия-2».

Эксперты оценивали чистоту строительной площадки, периодичность вывоза отходов, работу пункта мойки колес, уровень запыленности. Три объекта получили наивысшие баллы по всем этим показателям. Так, надо понимать, что несвоевременный вывоз мусора со стройплощадки будет вредить эффективности выполнения строительных работ, а отсутствие мойки колес ведет к тому, что грязь машины будут разносить по дорогам.

ЖК «Петровский. Квартал на воде» – элитный проект от Setl City, победитель федерального конкурса PROESTATE AWARDS 2017 в номинации «Lifestyle. Лучший проект в сфере жилищного строительства: бизнес/элит Северная столица». Уникальный дизайнерский проект для комплекса разрабатывала архитектурная студия «Евгений Герасимов и партнеры».

Корпуса элитного жилого комплекса возводят на набережной, что позволит сориентировать большинство квартир на живописную панораму Малой Невы. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2019 года.

ЖК «Облака на Лесной» – новый проект класса «комфорт+» от Setl City, продажи в котором начались в текущем году. Комплекс строится на Новолитовской ул. Выборгского района, всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная». Он будет состоять из двух 13-этажных корпусов. Появится встроенный детский сад, рассчитанный на 105 малышей, и подземная автостоянка. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на третий квартал 2020 года.

Setl City

ЖК «GreenЛандия-2» – вторая часть полюбившегося покупателям проекта неподалеку от метро «Девяткино». В июне 2018 года компания Setl City приступила к строительству последней очереди жилого комплекса. На территории первой части проекта уже работают два детских сада, а всего построено шесть дошкольных учреждений и одна общеобразовательная школа на 1175 детей. В «GreenЛандии-2» введены в эксплуатацию два встроенных детских сада, еще два будут сданы вместе с последними корпусами. Жилая часть проекта будет завершена уже в четвертом квартале 2019 года.

Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Петровский. Квартал на воде» - застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

ЖК «Облака на Лесной» - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/oblaka-na-lesnoi/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/