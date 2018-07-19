Слухи о находке затонувшего русского корабля с золотом заставили нервничать инвесторов в Южной Корее

Находка в Японском море затонувшего боевого крейсера «Дмитрий Донской», на борту которого якобы может находиться до 200 тонн золота, вызвала колебания акций нескольких крупных южнокорейских компаний. Об этом 19 июля пишет Bloomberg.

По данным издания, возможный груз золота оценивается в 132,5 млрд долларов. Однако никаких подтверждений тому, что на борту корабля вообще есть ценности, пока нет. Тем не менее инвесторы на бирже уже отреагировали на эти слухи. Так, стоимость бумаг Jeil Steel Manufacturing Co. в ходе торгов на Kosdaq выросла на 30% 17 июля, когда появилось сообщение о находке корабля. Причем уже 18 июля акции потеряли половину этого подъема.

Акции Dongwon Systems Corp. подорожали на 19% при открытии торгов 18 июля, но к концу дня снизились на 12%.

В пресс-службе Jeil Steel заявили, что компания «не имеет никакого отношения к делам, связанным с сокровищами затонувших кораблей». Dongwon не стал комментировать странные колебания своих акций.

Служба финансового надзора Южной Кореи накануне выпустила официальное заявление, в котором попросила инвесторов не бросаться покупать акции компаний, связанных с поиском затонувших судов, пока информация о сокровищах не получит подтверждения.

Напомним, 17 июля стало известно о том, что южнокорейская компания Shinil Group обнаружила на дне Японского моря останки броненосного крейсера «Дмитрий Донской», который затонул после Цусимского сражения в 1905 году. Ранее в СМИ появлялась информация, что на борту «Донского» могли находиться около 200 тонн золота. Якобы его перегрузили с тонущего транспортного корабля во время Цусимского сражения. Правда, никакого подтверждения этим слухам до сих пор не было.