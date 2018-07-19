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Авто
19.07.2018 12:53
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Subaru и Chery: аналитики назвали «мужские» и «женские» автомобильные марки

Самые «мужские» и самые «женские» автомобильные бренды назвало 19 июля аналитическое агентство «Автостат», основываясь на результатах опросов автовладельцев.

Опросы проводились с 2015 по 2018 год, суммарно было обработано более 180 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, при этом учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 300 штук. Мужчин-участников опроса оказалось значительно больше, чем женщин (90,4% и 9,6% соответственно).


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Самой «мужской» маркой стал Subaru: 95,1% этих машин принадлежат мужчинам и только 4,9% женщинам. На втором месте Jeep (94,6% владельцев – мужчины), на третьем Toyota (94,2%). В топ-5 «мужских машин» входят Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%), в топ-10 – УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).

Среди «женских брендов», по данным опроса агентства, лидирует китайская Chery: 22,1% хозяев этих машин – женщины. На втором месте Daewoo (19,5%), затем Datsun и Lifan (17,4% и 17,2% соответственно), а замыкает пятёрку Peugeot (16,6%). В топ-10 самых «женских» входят: Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%).

На днях аналитики составили топ-5 кроссоверов для девушек. Учитывались дизайн, наличие автоматической коробки передач, систем безопасности и помощи водителю, навигации, а также то, как машина подходит для перевозки детей, насколько удобно ею управлять и какой она даёт обзор водителю. В список, по информации REGNUM, вошли Toyota RAV4, Toyota C-HR от, Nissan Juk, Mitsubishi ASX и Peugeot 3008.

 

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