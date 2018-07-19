После переговоров Путина и Трампа в конгресс США внесли закон о санкциях против «Северного потока - 2»

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» в конгресс США. Таким образом Вашингтон хочет повысить энергетическую безопасность стран НАТО, сообщает 19 июля «Газета.Ru».

Как считает сенатор, с помощью этого законопроекта страны североатлантического альянса смогут избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России», а также повысить энергетическую безопасность Европы.

По мнению экспертов, документ может обязать страны-члены НАТО покупать сжиженный природный газ у США. В законе говорится, что «российская энергетическая стратегия вредит энергетическому рынку Европы», и чтобы избежать этого вреда, ресурсы нужно закупать у союзников.

Отметим, что законопроект был внесен в конгресс после недавних переговоров президентов России и США, на которых Дональд Трамп, с одной стороны, признал, что участие в проекте «Северный поток – 2» – это личный выбор Германии, а с другой, заявил, что Штаты готовы конкурировать с российским газом.

В рамках проекта «Северный поток – 2» предполагается проложить две газовые нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он протянется более чем на 1200 километров от Ленинградской области по дну Балтийского моря до территории Германии. Весной 2017 года Nord Stream 2 AG подписала соглашения о финансировании с европейскими компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, которые обеспечат половину от общей стоимости проекта. Три основных партнера – Германия, Финляндия и Швеция – уже выдали разрешение на строительство.