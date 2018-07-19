Зюганов вспомнил историю, обсуждая повышение пенсионного возраста. «Но бабы взбунтовались, и через 10 дней пала монархия»

О февральской революции и падении монархии вспомнил глава КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы 19 июля. Парламент в первом чтении рассматривает закон о повышении пенсионного возраста в стране.

«Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране, и одновременно забили два гола президенту. Это удар под дых стабильности, – отметил глава коммунистов. – Впервые в истории вносится закон, против которого выступают от 90 до 100% избирателей. «Единая Россия», вы навсегда рушите путинское большинство. А вы все на нем сидите».

«Поразительным цинизмом» по отношению к женщине назвал Зюганов закон, по которому женщины будут выходить на пенсию на восемь лет позже: в 63 вместо 55.

«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу», – обратился к коллегам по ГД коммунист.

По его мнению, такого рода законы надо вносить, сопровождая серией льгот.

«А вашего детского пособия на три подгузника не хватает», – отметил глава КПРФ.

«В Эстонии пенсия в два раза выше, в Польше в три раза выше, во Франции в 5-10 раз выше. Вы предлагаете повышение на жалкую тысячу рублей. Это позорище для любого правительства», – добавил он.

В заключение своей речи депутат вспомнил историю: «В феврале 1917 года никто не ждал, что будет февральская революция. Но бабы взбунтовались, когда им не хватило хлеба, началась февральская революция, и через 10 дней пала 1000-летняя монархия. Надо знать историю и помнить... Дети и внуки вам не простят этот закон». Зюганов закончил свое выступление под аплодисменты в зале.

Ранее представители КПРФ заверяли, что будут голосовать против повышения пенсионного возраста.

Напомним, документ на пленарном заседании представлял министр труда и социального развития Максим Топилин. Ни глава кабмина Дмитрий Медведев, ни кто-либо из его заместителей в ГД сегодня не приехал.