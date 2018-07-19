Грозы с молниями и ливнями придут в Финляндию в выходные

Аномальная жара и ясная погода в Финляндии пока продолжаются, но с юго-востока в страну движется циклон, который придёт в Суоми в пятницу, 21 июля, сообщает Yle.

В Лапландии в пятницу ещё будет солнечно, однако на Южную и Центральную Финляндию обрушатся ливни с грозами. Метеорологический институт даже опубликовал предупреждение об обильных осадках, местами — до 10 мм в час. Также, скорее всего, активно будут сверкать молнии.

В выходные грозы участятся и обильные дожди пройдут практически по всей стране, особенно сильными они будут на востоке и на севере.

Пока же температура держится выше +30 градусов. То тут, то там полыхают лесные пожары, риск распространения огня сохраняется. Так, накануне в Пюхяранта на юго-западе страны горело 70 гектаров леса, тушение продолжается. Также пожара финны опасаются со стороны Мурманской области. Там установлен 5 класс пожарной опасности лесного фонда.

В Петербурге Метеорологический институт Финляндии прогнозирует грозы с субботы по вторник при температуре не ниже +24 градусов Цельсия.