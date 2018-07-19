«Девятку» перемололо на Выборгском шоссе, копится пробка

Серьёзное ДТП произошло 19 июля на Выборгском шоссе между КАД и Сертолово.

Столкнулись, по предварительным данным, грузовик и ВАЗ-2109, легковую машину от удара разворотило. В ней находился пожилой мужчина, он жив, его погрузили в карету скорой помощи, сообщает «Мегаполис».

«Под прицеп от фуры попал, поворачивал», – рассказывает Александр в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Разбитые машины перекрыли две полосы, объезжать «девятку» приходится по обочине. Образовалась пробка. Обстоятельства ДТП выясняются.