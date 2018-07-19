«Газпром Межрегионгаз» заплатит «Зениту» 57,5 млн евро за рекламу

Футбольный клуб «Зенит» оказался единственным участником закупки у ООО «Газпром Межрегионгаз» (дочерняя компания «Газпрома») на оказание рекламных услуг. Как следует из госзаказа, контракт рассчитан на 5 лет на общую сумму 57,5 млн евро. Таким образом, каждый год петербургский клуб будет получать 11,5 млн евро.

За эти деньги ООО «Газпром Межрегионгаз» получит право носить статус «Спонсора футбольного клуба "Зенит"», сможет пригласить одного футболиста основного состава категории «А+» команды для участия в пяти рекламно-маркетинговых или корпоративных мероприятиях спонсора. Также представители компании получат возможность группового посещения тренировочной базы клуба в Санкт-Петербурге, право на организацию двух демонстраций трофеев клуба, использование талисмана команды в своих рекламно-маркетинговых целях, получение двух аккредитаций в VIP-ложу, а также до 50 билетов на домашние матчи и другие аналогичные привилегии. Кроме того, логотип «Газпрома» может быть размещен на рекламных щитах и баннерах, а на экранах стадиона «Крестовский» будут транслироваться видеоролики «Газпрома».

Напомним, что «Газпром» владеет контрольным пакетом акций «Зенита» с 2005 года.