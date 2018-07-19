Пенсионер, покатавшийся на внедорожнике по переходу «Московской», страдает психическим расстройством

Прокуратура Петербурга требует лишить прав пожилого водителя, который въехал на внедорожнике в подземный переход станции метро «Московская». Иск направлен в Невский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 19 июля, мужчина имеет водительское удостоверение категории «В, В1». До 2016 года он находился под наблюдением в психоневрологическом диспансере в связи с психиатрическим диагнозом. Экспертиза показала, что в момент покатушек по переходу водитель также страдал хроническим заболеванием.

«Этот диагноз включен в перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», — добавили в ведомстве.

Днем 21 февраля кроссовер SsangYong Actyon выехал с проезжей части на тротуар и скатился по ступенькам в подземный переход метро. По словам сотрудников ГИБДД, водитель проявил деликатность и убедился в отсутствии пешеходов, прежде чем совершить слалом.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Его действия расценили по статье «Хулиганство».