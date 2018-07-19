Петростат: Темпы роста петербургского автопрома в июне замедлились в два раза. Виноват мундиаль

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в июне произвели 30,9 тысячи легковых машин, следует из данных Петростата, опубликованных 18 июля. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Но по сравнению с предыдущим месяцем темпы роста замедлились в два раза. В мае с конвейеров сошли 31,7 тысячи автомобилей, что на 9% выше результата за май прошлого года.

Всего за полгода петербургский автокластер выпустил 183,2 тысячи машин, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Снижение темпов роста производства может быть связано с чемпионатом мира по футболу, на который отвлеклись покупатели машин. Ранее Ассоциация европейского бизнеса подсчитала, что рост продаж новых автомобилей в России замедлился почти вдвое: с 18% в мае до 11% в июне. Концерн Hyundai даже останавливал конвейер, чтобы сотрудники могли посмотреть матчи.

На данный момент автозаводы Северной столицы выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.