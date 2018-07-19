На финской АЭС из-за пожара остановлены оба реактора, в стране может возникнуть дефицит электроэнергии

Два реактора АЭС «Олкилуото» на юге Финляндии отключены от сети с вечера 18 июля, подача электроэнергии приостановлена, сообщает пресс-служба компании TVO, оператора АЭС.

Накануне рядом с электростанцией произошёл пожар — горела трансформаторная подстанция, поэтому были повреждены коммуникации.

По данным Yle, 18 июля в больнице Мейлахти в Хельсинки света не было в течение часа, и, очевидно, именно пожар АЭС стал причиной блэкаута.

Ремонтные работы находятся в активной стадии, первый энергоблок попытаются подключить к сети к 22 часам сегодняшнего дня, второй — частично в пятницу, 20 июля, а полностью — только в начале следующей недели.

В компании по распределению электроэнергии Fingrid допустили, что производимой на данной момент отечественной электроэнергии и импортируемого электричества может не хватить, поэтому Fingrid готовится к запуску резервных электростанций. Однако, добавили в компании, негативный сценарий может получить развитие, только если на работающих производственных мощностях возникнут какие-то неполадки.