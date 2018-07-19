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Власть
19.07.2018 11:47
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От «Посейдона» до «Пересвета». Минобороны показало испытания всех новых систем вооружения, о которых говорил Путин во время послания

Министерство обороны России 18 июля сообщило об успешных испытаниях новейшего вооружения, о разработке которого в ходе ежегодного послания Федеральному собранию говорил Владимир Путин.

Речь идет о ракетных комплексах «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системе «Посейдон», крылатой ракете «Буревестник» и лазерном комплексе «Пересвет». «Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и её союзников», – говорится в сообщении Минобороны.

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

Авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уже оснащена эскадрилья МиГ-31 в Южном военном округе. Она выполнила более 350 полетов — в том числе 70 с дозаправкой топливом в воздухе. 

В Минобороны показали летно-тактические учения «с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей». Истребители МиГ-31 в ходе учений взаимодействовали с дальними ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-22м3.

Ракетный комплекс «Сармат»

Ракетный комплекс стационарного шахтного базирования «Сармат» должен заменить своего предшественника — комплекс «Воевода». Уже завершена программа «бросковых испытаний» «Сармата». «Перевооружение на перспективный ракетный комплекс «Сармат» позволит значительно укрепить группировку РВСН и придать ей новые качественные свойства для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности России», – говорится в сообщении Минобороны. Напомним, Владимир Путин в конце июня заявил, что первые комплексы «Сармат» встанут на боевое дежурство уже в 2019 году.

Ракетный комплекс «Авангард»

В Минобороны сообщили, что «предприятия промышленности приступили к серийному производству ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением – планирующим крылатым боевым блоком». 

Этот боевой блок совершает полет на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, «в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории». Причем «Авангард» сможет маневрировать по пути к цели, что «обеспечивает непредсказуемость его полета для средств противоракетной обороны».

Океанская многоцелевая система «Посейдон»

В Минобороны также рассказали о завершении комплексной экспериментальной отработки океанской многоцелевой системы «Посейдон», который основан на применении беспилотных подводных аппаратов. Он должен быть «практически неуязвим для средств противодействия противника». 

«Уникальные возможности аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности», – заявили в Минобороны.

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»

Создание крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» «осуществляется в плановом порядке», – заявили в Минобороны. 

«Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», – рассказали военные.

Сейчас проводятся наземные испытания составных частей ракеты, «ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции».

Боевой лазерный комплекс «Пересвет»

Боевые лазерные комплексы «Пересвет» стали первым оружием, основанным на новых физических принципах, которое поступило на вооружение в Космические войска России. 

«Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке», – рассказали в Минобороны.

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