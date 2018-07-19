Неравнодушные петербуржцы растянули под домом одеяло и спасли девочку, стоявшую на карнизе

Благодаря оперативной реакции и неравнодушию соседей осталась жива девочка 5 лет из дома на улице Генерала Симоняка в Петербурге.

Как рассказала «Фонтанке» жительница соседнего дома Елизавета Румянцева, утром 19 июля её муж шёл на работу и увидел, что на балконе 8-го этажа стоит девочка лет 5. Ребёнок пролез через балкон и стоял на карнизе. Никого из взрослых в этот момент в квартире не было.

«Пока одни соседи вызывали спасателей и скорую, другие растянули одеяло и пытались её подбадривать, разговаривали с ней. Позвонили в квартиру ребёнка, но никто не открыл. Собравшийся народ очень переживал: стояли с одеялом минут 15-20. Но спасатели быстро приехали и сняли ребёнка», – рассказала девушка.

Она добавила, что спасённую девочку сразу же осмотрели медики и затем отдали полицейским.