Петростат: Петербуржцы отложили покупки на время мундиаля

Проведение чемпионата мира по футболу в Северной столице не помогло сделать кассу петербургским ретейлерам. Как следует из отчета Петростата, опубликованного 19 июля, оборот розничной торговли в июне не вырос по сравнению с прошлым годом в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) и составил 113,6 млрд рублей. До этого ежемесячные выручки ретейлеров ежемесячно увеличивались на протяжении полутора лет: отсутствие роста в последний раз наблюдалось в феврале 2017 года. Всего по итогам полугодия магазины Северной столицы заработали 663,4 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи продуктов питания в июне упали на 1,6% к прошлому году, до 38,3 млрд рублей. В январе – июне петербуржцы потратили на еду 234,7 млрд рублей, что на 0,4% меньше, чем за тот же период год назад. Продажи непродовольственных товаров в июне выросли на 0,8%, до 75,3 млрд рублей, что является самым низким темпом прироста за последний год: по всей видимости, потребители отложили крупные покупки на время матчей. За первое полугодие продажи техники, одежды, товаров для дома выросли на 4,1%, до 428,7 млрд рублей.