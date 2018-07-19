В Москве протестующие пришли к зданию Госдумы, где депутаты принимают пенсионную реформу

В Москве перед зданием Госдумы утром 19 июля началась акция протеста против повышения пенсионного возраста. Сообщается как минимум о двух сотнях пикетирующих.

«Дождь» сообщает, что в акции принимают участие лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Некоторые участники мероприятия принесли с собой красные флаги и плакаты с лозунгами. У здания Госдумы собирается полиция.

Помимо противников пенсионной реформы, сюда пришли и сторонники изменений. Они активно спорят друг с другом.

В это время Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Министр труда и социального развития Максим Топилин уже высказался в рамках заседания, что реформа принимается, чтобы увеличить размер пенсий «так, как никогда в нашей истории не увеличивали».