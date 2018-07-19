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Общество
19.07.2018 11:29
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Тактика «семи пятниц». Дональд Трамп снова поменял свое отношение к вопросу о вмешательстве России в выборы

Лидер США играет в злого и доброго полицейского в одном лице, превращая отношения с Россией в американские горки. Вернувшись домой из Хельсинки, он понял, что Путин все-таки должен нести ответственность за хакерские атаки.

Тактика «семи пятниц». Дональд Трамп снова поменял свое отношение к вопросу о вмешательстве России в выборы

Olivier Douliery/ABACAPRESS/Коммерсантъ

Точка зрения Дональда Трампа по поводу вмешательства России в выборы президента США продолжает раскачиваться, как маятник. В интервью телеканалу CBS 18 июля он заявил, что считает Путина лично ответственным за предполагаемые действия 12 сотрудников ГРУ. 

«Потому что он отвечает за страну. Так же, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в нашей стране. Так что, конечно, как лидера страны его нужно считать ответственным, да»,— высказался Дональд Трамп.

Лидер США отметил, что на самом деле полностью доверяет заключению разведки США о причастности России к вмешательству в выборы. Также он добавил, что жестко высказался в разговоре с Владимиром Путиным о том, что не допустит вмешательства в американские выборы. «Я дал ему понять, что мы не можем этого допустить, не допустим этого, и так и будет»,— сказал Трамп. Насколько жестко он действительно разговаривал с лидером России — не знает никто, кроме переводчицы. И, кстати, члены Демократической партии уже призвали допросить женщину на слушаниях в конгрессе. 

Обвинение США 12 сотрудников ГРУ во вмешательстве в выборы американского президента 13 июля стало сенсацией за три дня до саммита двух лидеров в Хельсинки, ведь изначально Трамп открыто заявлял, что хочет дружить с Россией, а тут такая ложка дегтя. Впрочем, как сообщили СМИ, лидер США якобы схитрил и сам решил донести результаты расследования до общественности перед его встречей с Путиным, чтобы получить преимущество.

То, что Трамп непредсказуем и постоянно противоречит сам себе и меняет тактику, в мировом политическом истеблишменте уже начали привыкать. Его позиция по отношению к данным своей разведки менялась несколько раз. Например, после саммита в Хельсинки он сказал, что не видит причин, по которым Россия могла бы вмешаться в выборы. По пути из Финляндии в Америку Дональд Трамп успел подумать и написать заметку в Twitter, в которой заявил, что на самом деле полностью доверяет своей разведке. А вернувшись в Белый дом, он заявил журналистам, что в Хельсинки оговорился и на самом деле имел в виду обратное: он не видит, почему бы российским властям этого не сделать. И он не понимает, почему Россия не будет нести ответственность за вмешательство в избирательную кампанию. Свою предвыборную кампанию Дональд Трамп пока выгораживает, всячески отрицая связь своих людей с российскими спецслужбами. 

Позиция президента России между тем остается неизменной. На встрече в Хельсинки он продолжил утверждать, что Россия никак не вмешивалась в выборы президента США,  и подчеркнул, что Евгения Пригожина с его «Конкордом» обвинять нет никаких оснований, тем более что Пригожин – частное лицо, и к Кремлю якобы никакого отношения не имеет. 

Ну а что касается предъявленных обвинений 12 офицерам ГРУ, то Путин согласился допустить к подозреваемым американских следователей, но при условии, что они приедут в Россию. Есть и еще одно «но» – российским коллегам должны будут разрешить допросить фигурантов истории с Уильямом Браудером и делом Hermitage Capital. Напомним, в России Браудера дважды заочно осудили по делам о финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Его фонд с 1995 по 2006 год инвестировал в российскую экономику. В 2005 году ему закрыли въезд в Россию, а в 2007 году появилось дело Hermitage Capital. Россия объявила Браудера в международный розыск, но ее запросы регулярно отклонялись. В июне 2018 года генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Россия не позволит Браудеру «спать спокойно».

13 июля этого года американцами было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.

Смысл киберопераций ГРУ, по версии минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.

Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов ГРУшники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com – на нем размещались похищенные документы.

По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.

Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»

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