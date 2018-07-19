«Дождь»: Железняк из генсовета «Единой России» не пришел на заседание Госдумы, чтобы не голосовать за пенсионную реформу

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк не пришел на заседание Госдумы 19 июля, на котором парламент должен принять в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста.

Как сообщают источники телеканала «Дождь», Железняк не хотел голосовать за пенсионную реформу. Теперь ему может грозить отставка с партийного поста.

При этом коллега единоросса, депутат Дмитрий Морозов при обсуждении резонансного документа заявил с трибуны: «Это новая страница, новая философия жизни и отношения к труду».

По мнению Морозова, теперь россияне будут мечтать «не о пенсии, а о том, чтобы жить и работать, быть здоровыми лет до 100».

От лица правительства на пленарном заседании выступил министр труда и социального развития Максим Топилин. Он посулил россиянам большое, как никогда, увеличение пенсий в будущем.