С подачи BlaBlaCar правительство разработает правила карпулинга

Российское правительство взялось за разработку правил райдшеринга (или карпулинга), то есть совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры возмещают часть расходов водителю. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу, пишет 19 июля «Коммерсантъ».

Предложение по регулированию этого рынка поступило от французского интернет-сервиса BlaBlaCar, через который ищут попутчиков для междугородных поездок на автомобиле, – он считается крупнейшей компанией на рынке карпулинга в России. В 2017 году сервис столкнулся с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках, после чего обратился в Минтранс с предложением признать понятие карпулинг, «как это работает во Франции, Германии, Бельгии, США».

«При использовании автомобиля для карпулинга водителю запрещается взимать плату с поездки за исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между водителем и пассажирами», – говорится в предложениях сервиса.

Карпулинг, считают в BlaBlaCar, не является предпринимательской деятельностью, если водитель использует автомобиль для перевозки пассажиров не более одного раза в день (имеется в виду дорога туда и обратно). Водители не ставят целью получение прибыли, поскольку за поездку зарабатывают меньше средней себестоимости пробега. Максимальный заработок водителя BlaBlaCar оценивает в 4,14 рубля за 1 км. По данным Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, средневзвешенная стоимость 1 км пробега составляет минимум 6,2 рубля.