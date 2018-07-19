СК: Экс-глава кемеровского МЧС пытался уничтожить улики по делу «Зимней вишни»
Расследованию уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» попытался помешать бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.
Об этом на заседании в суде рассказал следователь Иван Федоров, сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс» 19 июля.
«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — отметил Федоров.
Следователь ходатайствовал о продлении ареста Мамонтова до 25 сентября.
Ранее в Следственном комитете заявили, что пожарные в Кемерово угрожали потерпевшим по делу «Зимней вишни». Коллеги подозреваемого в халатности сотрудника МЧС Андрея Бурсина якобы призывали «побояться Бога и не судить героя».
Справка:
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них много детей. По делу о пожаре проходят десять фигурантов, среди которых сотрудники ТЦ и кемеровского МЧС. В ходе расследования в «Зимней вишне» были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. Как стало известно, сотрудники МЧС не проверяли «Зимнюю вишню» по указанию руководства кемеровской прокуратуры.