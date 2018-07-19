В приёмную «Единой России» в Петербурге попытался попасть костлявый пенсионер. Он признался в любви к Медведеву

У двери общественной приёмной партии «Единая Россия» в Петербурге уселся скелет. Горожане заметили костлявого визитёра утром 19 июля.

Скелет у четвёртого дома на Конногвардейском бульваре сопровождает табличка «Дождался пенсии». Его рёбра украшает значок «Я люблю Медведева» – в здании находится еще и приемная премьер-министра как председателя «ЕР». Необычного посетителя у приемной партии власти установили активисты движения "Время" во главе с Николаем Артеменко, которое заменило собой часть расколовшейся "Весны".

В эти минуты депутаты Госдумы рассматривают в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Министр труда и социального развития объяснил необходимость данной инициативы желанием властей «поднять уровень пенсий так, как никогда в истории страны». А представитель «Единой России» Дмитрий Морозов уверен, что теперь россияне будут мечтать «не о пенсии, а о том, чтобы жить и работать, быть здоровыми лет до 100».