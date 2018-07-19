Топилин выступил в Госдуме. «Мы хотим увеличить пенсии так, как никогда в нашей истории»
Российское правительство хочет поднять уровень пенсий так, как никогда в истории страны. Об этом заявил министр труда и социального развития Максим Топилин, выступая 19 июля на заседании Госдумы. Парламент в первом чтении рассматривает закон о повышении пенсионного возраста в РФ.
«Это решение принимается, чтобы на перспективу сбалансировать пенсионную систему, чтобы избежать острых ситуаций в дальнейшем. Мы хотим не просто сохранить уровень пенсий, а увеличить их так, как никогда в нашей истории не увеличивали», – заявил чиновник.
По его словам, принятие законопроекта позволит индексировать пенсию на 7% в год при ожидаемой инфляции — 3%.
Как утверждает Топилин, существующая пенсионная система сделана по образцу немецкой, которая была введена еще Бисмарком. А российские власти начали думать о повышении возраста выхода на заслуженный отдых еще в 1995 году. Соответствующий документ за подписью тогдашнего премьер-министра Виктора Черномырдина просто не был воплощен в жизнь.
«Все сэкономленные средства пойдут исключительно на повышение пенсий неработающим пенсионерам», – заверил чиновник.
Справка:
Премьер Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста - с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Этот законопроект вызвал в обществе недовольство: по всей стране начались протесты.