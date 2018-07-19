Израиль принял закон о том, что он исключительно еврейское государство

Израиль стал исключительно еврейским государством, в котором только евреи получили право на национальное самоопределение на территории страны. Соответствующий конституционный закон 19 июля принял кнессет, пишет газета Haaretz. Документ поддержали 62 из 120 депутатов, против высказались 55.

Закон также наделяет иврит статусом единственного государственного языка и устанавливает единый Иерусалим столицей государства. До этого момента арабский язык, обладающий особым статусом, также считался официальным языком.

Принятию документа предшествовали продолжительные и бурные дебаты. Арабские законодатели, которые присутствовали на заседании парламента, разорвали имевшиеся у них бумажные экземпляры законопроекта в знак протеста и покинули заседание кнессета.