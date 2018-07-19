Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus A321

фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"

Самолет стал сорок шестым в авиапарке «Уральских авиалиний».

Авиалайнер А321 под номером VQ-BGY пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Уральские авиалинии». Как и прежние самолеты, данный аэробус был приобретен в операционный лизинг. Общая вместимость лайнера составляет 220 кресел экономического класса. Теперь в воздушном парке авиакомпании сорок шесть самолетов (15 – А321, 24 – А320, 7 – А319).

В столицу Урала Airbus A321 прибыл из Нидерландов. Свой первый рейс аэробус в ливрее «Уральских авиалиний» совершил из Екатеринбурга в Анапу.

Напомним, программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и ежегодно авиакомпания приобретает самолеты. Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).