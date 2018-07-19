На участке КАД, который готовят к расширению, пробка 11 км

На северном участке КАД, который готовят к расширению до шести полос, со вчерашнего дня сохраняются заторы. Утром 19 июля пробка на внешнем кольце превысила 14 километров. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», её длина составляет около 11 километров.

Как сообщает на своём сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке внешнего кольца от 123-го до 130-го километра, между ЗСД и Выборгским шоссе, ЗАО «ВАД» ведёт реконструкцию. Схема движения изменена: поток перепускают с внешнего на внутреннее кольцо, и для каждого направления остаётся по одной полосе.

Кроме того, сегодня на севере КАД идёт уборка дороги, в связи с чем могут временно ограничивать движение.

В пробках пользователи «Яндекс.Карт» пытались поиграть в города, но не пошло.

В целом движение в Петербурге в норме: в настоящий момент «зелёные» 3 балла, утром загруженность дорог достигала 4 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Три крупнейшие пробки из топ-5 собирались на КАД (одна ночью), другие две – на пригородных трассах также на севере:

9:21, внешняя сторона КАД, 14,1 км, от проспекта Энгельса до Горского шоссе. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

2:56, внутренняя сторона КАД, 5,5 км, от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе. Пробка продержалась 10 минут.

9:18, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа.

9:59, Выборгское шоссе, 3,9 км, от Торгового Центра до Приозерского шоссе. Пробка продержалась 40 минут.

9:59, Новоприозерское шоссе, 3,6 км, от КАД до Центральной улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут (там тоже идут дорожные работы).

Наиболее загруженными магистралями утром оказались Московское шоссе в центр (6 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (5 баллов), проспект Славы – Народная улица к Московскому (5 баллов).