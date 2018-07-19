Путин установил звание «Заслуженный журналист России»
В России список почетных званий пополнили заслуженный журналист и заслуженный работник связи и информации. Указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ 19 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почётное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Почетные звания являются одной из форм поощрения заслуг граждан перед государством. Они были учреждены указом президента от 30 декабря 1995 года. До недавнего времени в законодательстве было предусмотрено более 60 почетных званий для заслуженных работников различных сфер.