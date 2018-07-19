Госдума сказала «да». Закон о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста. На пленарном заседании 19 июля нижняя палата парламента большинством голосов проголосовала за внесенный правительством законопроект.

За проголосовало 328 человек, против – 104. Воздержавшихся не было.

Ко второму чтению парламент будет собирать поправки. На это отведено два месяца – до 24 сентября.

Документ на пленарном заседании представлял министр труда и социального развития Максим Топилин. Ни глава кабмина Дмитрий Медведев, ни кто-либо из его заместителей в ГД сегодня не приехал.

Накануне «Ведомости» сообщили, что перед рассмотрением в первом чтении депутатам якобы не рекомендовали во время обсуждения критиковать президента Владимира Путина. За несколько дней до того Кремль запретил государственным СМИ упоминать слово «реформа» применительно к закону о пенсиях, чтобы не вызывать у граждан ассоциаций с реформами 90-х годов.

«Единая Россия» обещала поддержать повышение пенсионного возраста единогласно, а КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР — проголосовать против.

Официально о грядущих изменениях россиян уведомили в день начала чемпионата мира по футболу — 14 июня. Кабинет министров предлагает поэтапно, с 2019 года, повышать возраст выхода на пенсию — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Вечером 18 июля в Петербурге состоялась акция протеста против пенсионной реформы. Активисты попытались пройти шествием по Невскому проспекту, но их попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов. Задержаны не менее 14 человек.