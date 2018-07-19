Как депутат проложил инвалидам дорогу до санатория

Минздрав дал добро на то, чтобы выдавали путевки в санатории лицам, сопровождающим инвалидов. Новый приказ вступил в силу 14 июля. До этого два года колясочники, нуждающиеся в постоянном уходе, не могли отправиться на лечение в сопровождении, так как предыдущий приказ ограничивал их в этом праве.

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Противоречия между федеральными законами, приказами министерств, региональными законами и прочими документами, регламентирующими деятельность ведомств и органов власти различных уровней, происходят постоянно. В результате крайними остаются обычные граждане, которые не могут добиться того, что им положено по закону. То есть положено по одному закону, а по другому – нет.

Разобраться в ворохе документов, номерах указов и приказов, которыми так и сыплют чиновники, мало кто в состоянии. Да и обивать пороги кабинетов, чтобы разъяснили, что к чему, не у всех есть время и здоровье. Именно из-за здоровья, точнее, из-за его отсутствия, одному из тысяч инвалидов-колясочников нашей великой и необъятной пришлось столкнуться с противоречивым российским законодательством.

В Брянской области инвалид-колясочник, получивший травму на производстве, решил поправить здоровье и отправиться в санаторий. В связи с этим он обратился в соответствующее ведомство регионального уровня. Просителю в путевке отказали. Оказывается, появился приказ Минздрава РФ № 281н от 05.05.2016 г., ограничивающий права инвалидов 1 группы, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи и сопровождении на санаторно-курортное лечение. То есть поехать он смог бы только в том случае, если бы самостоятельно передвигался и мог сам себя обслуживать. Предположив, что это какая-то ошибка (ведь до этого проблем не было, да и инвалидом он не вчера стал), заявитель обратился еще раз с той же просьбой, но ему снова отказали.

Дальше – больше. Гражданин узнал, что не получили путевки еще сотни таких же инвалидов, которые не могут обходиться без посторонней помощи.

При этом в Федеральном законе № 178-ФЗ «О государственной социально помощи» ясно говорится, что при предоставлении социальных услуг граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица. Уже не будем упоминать другие федеральные законы и Конституцию.

По сути, получилось, что приказ Минздрава подмял все остальные законы.

Не смирившись с ситуацией, инвалиды отправились за помощью к депутату Госдумы от фракции ЛДПР Борису Пайкину. Только в одной Брянской области почти тысяча инвалидов из-за одного приказа в течение двух лет не могли получить должного лечения.

Парламентарий и его команда взялись за дело. Последовали запросы в различные инстанции: министру здравоохранения Веронике Скворцовой, первому заместителю Генерального прокурора Александру Буксману, зампреду правительства по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой. Это – не считая запросов в региональные органы здравоохранения и надзорные ведомства. Последние стояли на своем – не положено.

Но федеральные власти все-таки прислушались. Через несколько месяцев активной переписки вышел новый приказ Минздрава, который исключает положения о необходимости самостоятельного передвижения и (или) самообслуживания при получении путевки на санаторно-курортное лечение. Документ вступил в силу 14 июля.

«Фонтанка.ру»