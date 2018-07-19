Четверо африканских "болельщиков" пытались прорваться в соседние Эстонию и Финляндию

Приехавшие в Россию по паспорту болельщика иностранцы не оставляют попыток незаконным путем попасть в Евросоюз из России.

Как стало известно "Фонтанке", гражданин Ливии попал в руки правоохранительных органов 17 июля на 152-м километре трассы "Скандинавия", на повороте к пункту пропуска "Брусничное". 34-летний иностранец хотел идти в Финляндию пешком.

На следующий день трое молодых сомалийцев пытались уехать на рейсовом автобусе из Петербурга в Таллин, но были задержаны на границе с Эстонией, в Ивангороде.

Все четверо ожидают решения суда, им грозит штраф и депортация.

Отметим, что за период мундиаля более 30 гостей ЧМ-2018 (в основном африканцы), попытались перейти российскую границу и попасть на территорию Евросоюза.