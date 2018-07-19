Греция потребовала у России уважительного отношения и запретила вмешиваться во внутренние дела

В Греции раскритиковали заявления российского Министерства иностранных дел о «последствиях» высылки двух российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство Греции 19 июля заявило, что это свидетельствует о «неуважении» России.

«Сегодняшние заявления пресс-секретаря МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику», — говорится в сообщении.

В Афинах считают, что именно «подобный негативный образ мышления» побудил российских дипломатов вмешиваться во внутренние дела Греции, что и привело к их высылке и запрету на въезд. В министерстве иностранных дел Греции подчеркнули, что с самого начала развития ситуации Афины пытались не смешивать действия дипломатов с российской внешней политикой. Однако заявления Захаровой, по мнению греческого МИД, говорят об обратном.

«Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В ходе брифинга 18 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов стала результатом «игры, в которую, конечно, Грецию втянули». «Мы прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим», — добавила она. Захарова также предупредила, что решение греческих властей не останется без ответа со стороны России.