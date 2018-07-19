Российским дипломатам в США разрешили посетить арестованную Марию Бутину

Сотрудники посольства России в США 19 июля посетят россиянку Марию Бутину, арестованную в Вашингтоне по обвинению в связях с российской разведкой. Об этом сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook.

«Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М. В. Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что российские дипломаты посетили заседание суда по делу россиянки и находятся в контакте с ее адвокатом.

Окружной суд округа Колумбия в Вашингтоне накануне вынес постановление об отказе в освобождении Марии Бутиной под залог. Она останется под стражей на время рассмотрения уголовного дела о деятельности иностранного агента и сговоре против США.

Как постановил 18 июля суд, Бутина при отсутствии социальных связей на территории Соединенных Штатов, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога.

Бутина обвиняется в деятельности иноагента с 2015 по 2017 год с целью продвижения интересов России в США. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях.

Мария Бутина работала помощником зампреда Центробанка РФ Александра Торшина. В ее деле о сговоре против США фигурирует неназванное лицо, по всем признакам подходящее под описание банковского функционера.