В Великобритании сообщили, что полиция опознала отравителей Скрипалей

Полиция Великобритании с большой степенью вероятности идентифицировала подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом 19 июля сообщает британская телекомпания itv, а также Press Association со ссылкой на близкий к расследованию источник. Официально полиция информацию не комментирует.

«Следователи считают, что при помощи системы видеонаблюдения они идентифицировали подозреваемых, которые совершили нападение с использованием «Новичка», — сказал собеседник Press Association.

Одновременно с этим правоохранители сопоставили свои выводы с данными людей, которые въехали в страну в период совершения отравления. Следователи уверены, что атаку на Скрипалей совершили российские граждане.

Накануне британский таблоид Daily Mail сообщил, что к отравлению Скрипалей в Солсбери причастна группа из шести российских разведчиков во главе с женщиной. В пользу этой версии, как утверждает издание, говорит последующее отравление в Эймсбери. Местный житель рассказал, что его 45-летний брат Чарли вместе с подругой подобрали флакон духов в парке. Жидкость из него они распылили на себя, после чего их госпитализировали. Позже 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице из-за отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Газета сделала вывод, что версия с флаконом из-под парфюма подтверждает предположение о женщине, которая входила в состав отравителей.

Напомним, «Новичком» были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская полиция считает, что инциденты в Солсбери и Эймсбери не связаны, и второе отравление не является покушением. Конспирологи же предполагают, что появление «Новичка 2.0» перед чемпионатом мира по футболу не случайно.