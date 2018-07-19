Правительство хочет запретить называть «российским сыром» и «шоколадом» продукты, произведенные не по ГОСТу

Правительство намерено запретить производителям называть российским сыром или шоколадом продукты, произведенные не по ГОСТу. Инициатива должна снизить долю «легального фальсификата». Предложение в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение Минпромторг, сообщает 19 июля РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству. Разработкой инициативы вместе с министерством занималось Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В пресс-службе Росстандарта подтвердили такую инициативу — она будет оформлена как поправки в ФЗ-162 «О стандартизации», «вводящие законодательный запрет на использование «придуманных» наименований продукции для схожих товаров и допускающие использование таких названий только для продукции, соответствующей ГОСТу». По словам представителя службы, на сегодняшний день российским законодательством не регулируется проблема «легальной» фальсификации. «Ожидается, что после внесения соответствующих изменений в законодательство доля «легально» фальсифицированной продукции заметно снизится», — отметили в службе.

Под «легальной фальсификацией» подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качеств товара — производители таких продуктов маскируют их под товары с традиционными названиями, следовало из доклада руководителя Роскачества Максима Протасова. Сейчас такое введение в заблуждение потребителя формально не противоречит закону, поскольку обязательных требований к идентификации в большинстве категорий товаров нет.