В утренний час пик на Обуховской Обороны загорелся автобус с пассажирами

Обыденная поездка на работу прошла с огоньком для жителей Невского района Петербурга. Рейсовый автобус внезапно охватило огнём, все пассажиры успели выбраться на улицу.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС 19 июля, сообщение о возгорании у дома №243 на проспекте Обуховской Обороны поступило в 7.18. Прибывшие на место спасатели увидели полыхающий автобус повышенной вместимости («гармошку»). К этому времени пассажиры успели покинуть охваченный огнём салон.

Ликвидировать пожар удалось к 7.28. Судя по фотографиям очевидцев, возгорание произошло в моторном отсеке. С огнём боролись два расчёта. Происшествие обошлось без пострадавших.