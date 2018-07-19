Facebook не станет удалять сообщения с отрицанием Холокоста: Если вы не нападаете, можете разместить этот контент

Facebook не будет удалять сообщения пользователей с отрицанием Холокоста. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг, хотя отметил, что его это оскорбляет.

«Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Меня это глубоко оскорбляет, но не считаю, что наша платформа должна убирать подобные сообщения. Я думаю, что есть вещи, о которых некоторые люди неверно осведомлены, но не думаю, что они ошибаются намеренно», — цитирует Lenta.ru интервью Цукерберга сети изданию Recode

«Сложно подвергнуть сомнению чье-то намерение и понять его. Я не думаю, что в Facebook должны быть люди, которые решают, что является правдой, а что нет. У вас может быть страница в соцсети, и, если вы не хотите причинить урон кому-либо и не нападаете на кого-либо, тогда вы можете разместить этот контент, даже если люди могут с ним не согласиться или же найдут его оскорбительным», — пояснил Цукерберг.

В 2017 году суд австрийского города Фельдкирх приговорил мужчину, отрицавшего холокост, к 12 месяцам тюрьмы условно. На своей странице в Facebook осужденный написал, что массовые убийства евреев в газовых камерах, проходившие по приказу Гитлера во время Холокоста, — история, выдуманная самими евреями. «Таким образом подсудимый нарушил антинацистские законы Австрии», — говорится в постановлении суда.